Митрюшкин пропустил 5 голов в матче с "Янг Бойз"

"Янг Бойз" разгромил "Сьон" в матче 13-го тура чемпионата Швейцарии - 5:1. В воротах "Сьона" 90 минут провел капитан команды, российский голкипер Антон Митрюшкин.
Чемпионат Швейцарии
Суперлига
13-й тур
"Янг Бойз" - "Сьон" - 5:1 (3:1)
Голы: Сулеймани, 10 (1:0). Ассале, 19 (2:0). Касами, 36 (2:1). Нсаме, 44 (3:1). Сулеймани, 60 (4:1). Нсаме, 81 (5:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/
баламошка
5 не 6. Вполне достойно.
20:28
warning_CSKA_is_here
мтч, т упрлс
20:14