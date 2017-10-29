20:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Митрюшкин пропустил 5 голов в матче с "Янг Бойз"

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"Янг Бойз" разгромил "Сьон" в матче 13-го тура чемпионата Швейцарии - 5:1. В воротах "Сьона" 90 минут провел капитан команды, российский голкипер Антон Митрюшкин.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

13-й тур

"Янг Бойз" - "Сьон" - 5:1 (3:1)

Голы: Сулеймани, 10 (1:0). Ассале, 19 (2:0). Касами, 36 (2:1). Нсаме, 44 (3:1). Сулеймани, 60 (4:1). Нсаме, 81 (5:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

5 не 6. Вполне достойно.

20:28

warning_CSKA_is_here

мтч, т упрлс

20:14