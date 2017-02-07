Митрюшкин признан лучшим игроком матча "Янг Бойз" - "Сьон"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин был назван болельщиками команды лучшим игроком матча 19-го тура чемпионата Швейцарии против "Янг Бойза" (1:3), информирует клубная пресс-служба. За россиянина проголосовало 42 процента поклонников "Сьона".

В текущем сезоне 20-летний голкипер провел в швейцарском первенстве 19 матчей, пропустив 34 гола.