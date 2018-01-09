Митрюшкин - претендент на попадание в команду года в Швейцарии

Вратарь "Сьона" и молодежной сборной России Антон Митрюшкин включен в список претендентов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии, информирует пресс-служба турнира. Также на место голкипера претендуют Давид фон Бальмос ("Янг Бойз") и Томаш Вацлик ("Базель").

В прошлом сезоне 21-летний экс-вратарь "Спартака" принял участие в 35 матчах и пропустил 55 голов. Сьон занял четвертое место в чемпионате. В этом сезоне Митрюшкин провел 16 матчей и пропустил 27 голов, а "Сьон" занимает последнее место.