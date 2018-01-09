Митрюшкин - претендент на попадание в команду года в Швейцарии

Вратарь "Сьона" и молодежной сборной России Антон Митрюшкин включен в список претендентов на попадание в команду 2017 года в чемпионате Швейцарии, информирует пресс-служба турнира. Также на место голкипера претендуют Давид фон Бальмос ("Янг Бойз") и Томаш Вацлик ("Базель").
В прошлом сезоне 21-летний экс-вратарь "Спартака" принял участие в 35 матчах и пропустил 55 голов. Сьон занял четвертое место в чемпионате. В этом сезоне Митрюшкин провел 16 матчей и пропустил 27 голов, а "Сьон" занимает последнее место.
Hier folgen die Nominierten für die Dream Teams an der 5. #SFLAwardNight / Voici les nominés pour les meilleures équipes de la 5e SFL Award Night. @safp_org @brack pic.twitter.com/DI7vXqtVr4– SwissFootballLeague (@News_SFL) 9 января 2018 г.
Dry Gin
Из 10-то клубов.
15:54
КолобокКолобков
Великолепная статистика)))
14:45
alex-ls
напускал он конечно много и место последнее, печально все пока у него
14:36