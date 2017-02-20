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Митрюшкин и Думбья - в символической сборной тура чемпионата Швейцарии

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Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 21-го тура чемпионата Швейцарии. Российский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче с "Грассхоппером".

Также в символическую сборную тура попал бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья, выступающий за "Базель". В игре с "Лозанной" (4:3) ивуариец оформил дубль.

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Материалы REN-TV

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