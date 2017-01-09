13:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мисимович принял решение о завершении карьеры

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Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры, сообщает Klix. У 34-летнего игрока был действующий контракт до 31 декабря с китайским клубом "Гуйчжоу Жэньхэ", однако футболист решил досрочно расторгнуть соглашение.

В разное время хавбек выступал за "Баварию", "Бохум", "Нюрнберг", "Вольфсбург", "Галатасарай" и московское "Динамо". В "Гуйчжоу Жэньхэ" Мисимович перешел в 2013 году.

За сборную Боснии и Герцеговины игрок провел 83 матча, в которых забил 25 голов.

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Материалы REN-TV

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