11:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Мишель Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"


Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассчитывает, что ФИФА вслед за швейцарской прокуратурой, которая сняла с него обвинения в коррупции, отменит решение о его дисквалификации.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию, – приводит ТАСС заявление Платини. – В противном случае мои советники предпримут необходимые действия для снятия отстранения".

Напомним, в конце 2015 года Платини и Йозеф Блаттер, занимавший на тот момент пост главы ФИФА, были отстранены комитетом международной организации по этике на восемь лет. Основанием для отстранения послужил перевод Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

СМИ: прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5238490

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