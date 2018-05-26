Мишель Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассчитывает, что ФИФА вслед за швейцарской прокуратурой, которая сняла с него обвинения в коррупции, отменит решение о его дисквалификации.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию, – приводит ТАСС заявление Платини. – В противном случае мои советники предпримут необходимые действия для снятия отстранения".

Напомним, в конце 2015 года Платини и Йозеф Блаттер, занимавший на тот момент пост главы ФИФА, были отстранены комитетом международной организации по этике на восемь лет. Основанием для отстранения послужил перевод Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

СМИ: прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини