Мишель Платини: "Хочу, чтобы комитет по этике ФИФА исчез"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что комитет по этике ФИФА в своем нынешнем виде должен исчезнуть.

– Я больше не хочу наблюдать несправедливость, – цитирует портал Inside the games Платини. – Этот маскарад справедливости должен быть остановлен. В этой битве я не остановлюсь ни перед чем. Хочу, чтобы комитет по этике, который является оружием ФИФА в борьбе со своими противниками, исчез.

В конце 2015 года 62-летний француз был отстранен комитетом по этике на восемь лет. Основанием для отстранения послужил перевод тогдашним главой ФИФА Йозефом Блаттером 2 миллионов швейцарских франков из средств организации на счета Платини в 2011 году.

Позднее срок дисквалификации был сокращен сначала до шести лет (апелляционным комитетом ФИФА), а потом до четырех – до октября 2019 года (Спортивным арбитражным судом).

На прошлой неделе швейцарская прокуратура сняла все обвинения с Платини в связи с недостаточным количество улик.



