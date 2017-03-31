09:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мишель Платини: "Блаттер - самый большой эгоист, которого я видел в своей жизни"

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Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер самый эгоистичный человек в мире. Напомним, оба футбольных чиновника были дисквалифицированы - Платини не сможет занимать посты в любых футбольных организациях до 2019 года, а Блаттер - до 2021.

- Различными внутренними органами ФИФА манипулировали люди, - цитриует Le Monde Платини. - В конце концов, Блаттер спасал свою шкуру. Он никогда никого не защищал. Это самый большой эгоист, которого я видел в своей жизни. Он всегда говорил, что последний скальп снимет с меня. Знаю, что Зепп был зациклен на мне, помимо того, какую ревность он имеет из-за того, каким я был футболистом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Сдают друг дружку с потрохами. А Мишка уж давно чинушей стал. Красивый футбол был в прошлой жизни.

09:45

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