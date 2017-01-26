Мирон Маркевич: "Буллиты будут интереснее и информативнее, чем пенальти"

Председатель комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич согласился с рядом идей, выдвинутых техническим директором ФИФА Марко ван Бастеном. По его словам, в некоторых инициативах голландца есть интересные детали.

– Я одобрительно отношусь к идее ввести послематчевые буллиты. Они гораздо интереснее и информативнее, чем пенальти, - цитирует MatchDay Маркевича. - Правда, есть один большой вопрос. Какое решение примет судья, если во время буллита вратарь собьет с ног игрока? В таком случае надо будет назначать 11-метровый удар или позволить выполнить повторный буллит. Если выберут вариант с повторным, то вратари будут ловить форвардов за ноги и просто сбивать их. Но в целом идея очень интересная.

Также я поддерживаю намерение ввести удаление футболиста лишь на пять или десять минут за фол последней надежды. Очень несправедливо, когда за одно нарушение дают два наказания: пенальти и удаление до конца игры. Вполне одобряю идею запретить разговоры с арбитром всем футболистам, кроме капитана. Также стоит бороться с симулянтами. Они слишком часто падают, корчатся от боли, даже если их ничего не болит, и тем самым тормозят ритм игры.

Я не против того, чтобы во время матча можно было делать пять, а не три замены. Они нужны для того, чтобы поддержать интенсивность игры. Неплохая идея ограничить количество матчей до пятидесяти за сезон. Правда, Украины она не касается, потому что даже в свои звездные времена „Металлист“ под моим руководством проводил около пятидесяти игр, когда в чемпионате Украины выступало шестнадцать команд. Это изменение приведет к сокращению числа команд в топ-чемпионатах.

Я поддержал пять из семи инициатив ван Бастена. А вот два пункта не имеют права на жизнь. Нельзя отменять правило офсайда. Потому что тогда форварды перестанут бегать. Они займут позицию у чужой штрафной и будут ждать пас. А это уже будет не футбол, а другой вид спорта. Также не воспринимаю намерение удалять игрока после пятого фола. Оставим это правило баскетболу, ведь в футболе совсем иная трактовка нарушений. В Англии или Италии арбитры не обращают внимания на такие фолы, которые, например, фиксируют украинские судьи.