Мирча Луческу: "Я вырастил восемь игроков для сборной Украины"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, что в предстоящем матче против Украины команда будет играть на победу. На этом посту экс-наставник "Зенита" сменил Фатиха Терима, который ранее подал в отставку.

- Я уважаю команду Андрея Шевченко, но хочу выиграть этот матч, - цитирует официальный сайт Федерации футбола Турции Луческу. - Я вырастил восемь футболистов из нынешнего стартового состава сборной Украины, они играли под моим руководством в "Шахтере".