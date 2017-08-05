13:10 5 августа | Футбол — "Пас из-за границы"

Мирча Луческу: "Я вырастил восемь игроков для сборной Украины"

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Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, что в предстоящем матче против Украины команда будет играть на победу. На этом посту экс-наставник "Зенита" сменил Фатиха Терима, который ранее подал в отставку.

- Я уважаю команду Андрея Шевченко, но хочу выиграть этот матч, - цитирует официальный сайт Федерации футбола Турции Луческу. - Я вырастил восемь футболистов из нынешнего стартового состава сборной Украины, они играли под моим руководством в "Шахтере".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

И все они были из Бразилии? Ведь всем известно, что Шахтёр выиграл много наград, благодаря отличному подбору игроков из-за рубежа, начиная со Срна + бразильская диаспора!

14:27 5 августа

Vittorio-049

Молодец! А что такое сборная украины? какие успехи?

13:48 5 августа