Мирча Луческу: "Я вырастил восемь игроков для сборной Украины"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, что в предстоящем матче против Украины команда будет играть на победу. На этом посту экс-наставник "Зенита" сменил Фатиха Терима, который ранее подал в отставку.
- Я уважаю команду Андрея Шевченко, но хочу выиграть этот матч, - цитирует официальный сайт Федерации футбола Турции Луческу. - Я вырастил восемь футболистов из нынешнего стартового состава сборной Украины, они играли под моим руководством в "Шахтере".
- Зенит СПб
- Шахтер Дн
- Андрей Шевченко
- Сборная Украины (Футбол)
- Мирча Луческу
- Сборная Турции (Футбол)
- Фатих Терим
marksan
И все они были из Бразилии? Ведь всем известно, что Шахтёр выиграл много наград, благодаря отличному подбору игроков из-за рубежа, начиная со Срна + бразильская диаспора!
14:27 5 августа
Vittorio-049
Молодец! А что такое сборная украины? какие успехи?
13:48 5 августа