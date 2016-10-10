Мирча Луческу: "Кажется, что Моуринью более высокомерен, чем Гвардьола, но на самом деле все наоборот"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что считает Жозе Моуринью и Хосепа Гвардьолу хорошими специалистами. При этом он отметил, что у него совершенно разный подход к футболу по сравнению с португальцем.

– Моуринью – невероятный человек, хотя наши взгляды на футбол совершенно отличаются, – цитирует Gazetta dello Sport Луческу. – Я предпочитаю атакующий футбол – все мои команды забивали рекордное количество голов. Мне нравится созидать. Кажется, что Моуринью более высокомерен, чем Гвардьола, но на самом деле все наоборот. Хотя они оба прекрасные тренеры.