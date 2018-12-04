"Мир футбола полон гнили". Сестра Роналду - о "Золотом мяче"

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Элма Авейру заявила, что считает несправедливыми итоги церемонии вручения "Золотого мяча" - 2018. Награда досталась хавбеку "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу, а Роналду занял второе место.

- К сожалению, мир футбола полон гнили из-за мафии и денег. Я и многие другие люди хотим видеть справедливость. Сила бога больше, чем эта гниль. Он никогда не ошибается, - написала Авейру в своем Инстаграме, опубликовав фото Роналду с "Золотым мячом".