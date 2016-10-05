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Миодраг Божович: "Чемпионский титул в Сербии значит для меня больше Кубка России"

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Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович отметил, что в минувшем сезоне завоевал с клубом самый ценный титул в карьере. Команда стала чемпионом Сербии. До этого на счету Божовича была победа в Кубке России с "Ростовом". Также специалист из Черногории вспомнил свои первые шаги в российских клубах - работу в "Амкаре" и впоследствии расформированной "Москве".

- Чемпионство с "Црвеной Звездой" значит для меня очень многое, - цитирует kurir.rs Божовича. - Это первый чемпионский титул, который я завоевал в своей карьере. На мой взгляд, он более ценен, чем выигрыш Кубка России. Я очень рад, что мы уверенно его выиграли.

- Как вы попали в Россию?

- Случайно. Мой друг, занимающийся строительством, знал президента "Амкара". Они тогда уволили тренера, и я пришел туда по его совету. Впоследствии я возглавил "Москву", преемника "Торпедо". Но клуб был закрыт, хотя мы лидировали первую половину сезона. Мне очень жаль его, потому что в "Москве" была семейная атмосфера.

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