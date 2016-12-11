Министр транспорта Турции: "Осуждаю террористическую атаку в Стамбуле"

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан осудил террористический акт, произошедший после домашнего матча с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции. В результате взрыва в Стамбуле у стадиона "Бешикташа" как минимум 13 человек погибло и порядка 20 – получили ранения.

– Я осуждаю террористическую атаку, которая произошла в стамбульском районе Бешикташ", – написал Арслан в твиттере.