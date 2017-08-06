Милевский забил гол впервые с апреля 2016 года. Видео

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Белоруссии. Команда украинского форварда обыграла "Крумкачы" со счетом 3:0. 32-летний футболист поразил ворота соперников на 25-й и 66-й минуте.

В последний раз Милевский забивал в апреле 2016 года. Тогда он отметился точным ударом в составе румынской "Конкордии" в игре с "Тимишоарой".

Напомним, что до брестского "Динамо" украинец выступал за "Тосно". С 2016 года он провел 18 матчей в чемпионате ФНЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.