Михаэль ван Праг в предвыборной речи сравнил себя с Rolling Stones

Кандидат на пост президента УЕФА Михаэль ван Праг в предвыборной речи отметил, что его возраст только поможет работе во главе союза, и сравнил себя с музыкантами группы Rolling Stones. 69-летний глава Футбольного союза Голландии будет соперничать со словенским коллегой Александром Чеферином.

- Кто-то будет говорит о моем возрасте. Но мой возраст - это мой плюс, - сказал ван Праг. - С опытом, который у меня есть, я сразу приступлю к работе, не буду тратить время на раскачку. Вам о чем-то говорят имена Чарли Уоттса, Кита Ричардса, Мика Джаггера? Этим ребятам уже за 70, но они все еще собирают стадионы.

Закончил свою речь ван Праг цитатой из Rolling Stones: "Время на моей стороне".