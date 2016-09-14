Михаэль ван Праг: "Мировому футболу нужно развиваться, и я готов этому способствовать"

Кандидат на пост президента УЕФА Михаэль ван Праг в предвыборной речи заявил, что готов способствовать развитию футбола, помогая национальным ассоциациям строить больше полей и совершенствуя финансовый "фэйр-плей". 69-летний глава Футбольного союза Голландии будет соперничать со словенским коллегой Александром Чеферином.

- Футбол стал политическим инструментом, который олицетворяет отдельные интересы, - сказал ван Праг. - Однако нам необходимо представлять свой вид спорта в первую очередь. Мировому футболу нужно развиваться, и я готов этому способствовать. Намерен ввести дешевые кредиты ассоциациям на развитие инфраструктуры, а также нужно пересмотреть состав исполкома, так как его члены должны активно участвовать в жизни федерации. Кроме того, нужен лучший баланс между богатыми и бедными клубами, поэтому надо совершенствовать систему финансового "фэйр-плей". Клубы из небольших чемпионатов тоже должны иметь шансы на победу в еврокубках. Сегодня решающий момент в жизни европейского футбола. Я готов гарантировать стабильное, прозрачное, более экономичное функционирование УЕФА.