16:48 21 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мхитарян в седьмой раз признан лучшим футболистом года в Армении

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Федерация футбола Армении назвала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна лучшим игроком 2016 года в стране. Для хавбека эта награда стала седьмой в карьере.

 
Вчера. "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:0. Генрих МХИТАРЯН забил победный гол в игре.Cамый первый из армян – это Генрих Мхитарян

Второе место в голосовании занял полузащитник "Маритиму" Геворг Казарян, а замкнул тройку Маркос Пизелли, выступающий за "Аль-Фуджейру" из ОАЭ.

Мхитарян в нынешнем сезоне в премьер-лиге провел семь матчей, забив один мяч. В Лиге Европы на его счету три игры и один гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kingarthur

Красавчик Генрих, странно, что до сих пор у него нет ни одной фотографии где он под коксом песни шнура напевает.

17:17 21 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ