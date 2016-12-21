Мхитарян в седьмой раз признан лучшим футболистом года в Армении

Федерация футбола Армении назвала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна лучшим игроком 2016 года в стране. Для хавбека эта награда стала седьмой в карьере.

Второе место в голосовании занял полузащитник "Маритиму" Геворг Казарян, а замкнул тройку Маркос Пизелли, выступающий за "Аль-Фуджейру" из ОАЭ.

Мхитарян в нынешнем сезоне в премьер-лиге провел семь матчей, забив один мяч. В Лиге Европы на его счету три игры и один гол.