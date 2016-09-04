Месут Езил: "Болельщики критикуют, не понимая всего объема работы футболиста"

Полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Езил подчеркнул, что старается не обращать внимания на критику болельщиков. По словам хавбека, зрители не могут оценить весь объем работы футболиста на поле, а судят лишь по отдельным моментам.

– Ожидания болельщиков и общественности всегда очень высоки, – приводит Express.de слова Езила. – Кому-то нравится моя игра, кому-то – нет. Так было всегда. Когда я не забиваю гол, многие расстраиваются. Иногда мне кажется, что они не понимают, сколько я пробежал и сколько пасов я отдал. А тренер видит весь объем работы, поэтому, откровенно говоря, его вердикт для меня является самым важным.