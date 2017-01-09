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Месси занял второе место в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА, Гризманн - третье

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком 2016 года, по итогам опроса ФИФА набрал 34,54 процента голосов. Занявший второе место форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил 26,42 процента, тогда как занявший третье место нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн – 7,53 процента.

Напомним, с этого года ФИФА снова вручает награду отдельно от журнала France Football. В выборе лучших принимают участие капитаны и главные тренеры всех сборных – членов организации, вторая половина опроса – мнение журналистов и онлайн голосование болельщиков. Вес голосов каждой из категорий – по 25 процентов.

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