Месси - за партнеров по "Барселоне" и Луиса Энрике с Гвардьолой

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в опросе ФИФА по определению лучшего игрока 2017 года проголосовал за своих одноклубников - Луиса Суареса и Андреса Иньесту, а также бывшего игрока каталонского клуба Неймара.

В голосовании за лучшего тренера года Месси на первое место поставил Луиса Энрике, который до лета тренировал "Барселону", на второе - Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити"), третье - Карло Анчелотти ("Бавария").

Напомним, лучшим игроком был названа форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Месси занял второе место. Лучшим тренером стал наставник мадридского клуба Зинедин Зидан.