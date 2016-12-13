15:49 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Месси встретился с мальчиком-пакетом

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сдержал обещание и встретился с афганским мальчиком Муртазой Ахмади. Мальчик стал известен после того, как фото, где он облачен в пакет с фамилией Месси, облетело весь мир.

В пресс-службе "Барселоны" решили отыскать мальчика и во время визита в Азию Месси встретился с новым героем интернета.

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