15:49 13 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Месси встретился с мальчиком,
который сделал его майку из пакета

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сдержал обещание и встретился с афганским мальчиком Муртазой Ахмади. Мальчик стал известен после того, как фото, где он облачен в пакет с фамилией Месси, облетело весь мир.

В пресс-службе "Барселоны" решили отыскать мальчика и во время визита в Азию Месси встретился с новым героем интернета.

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