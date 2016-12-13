Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сдержал обещание и встретился с афганским мальчиком Муртазой Ахмади. Мальчик стал известен после того, как фото, где он облачен в пакет с фамилией Месси, облетело весь мир.

В пресс-службе "Барселоны" решили отыскать мальчика и во время визита в Азию Месси встретился с новым героем интернета.

⚽ Is this the boy in the Messi bag shirt photo? https://t.co/GrpjVPZQqt pic.twitter.com/U50x6bIati – BBC Trending (@BBCtrending) 26 января 2016 г.