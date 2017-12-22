16:45 22 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Месси возглавил сотню лучших футболистов 2017 года по версии Guardian

5

Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси занял первое место в списке ста лучших футболистов 2017 года по версии Guardian. Аргентинец обошел в этом споре португальского форварда "Реала"  Криштиану Роналду, который занял второе место.

 
Криштиану РОНАЛДУ - Лионель МЕССИ.Криштиану Роналду - Месси: 5-5!

Тройку лучших по итогам опроса, в котором участвовали 169 экспертов из 63 стран, замкнул бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

Отметим, что Роналду расположился ниже Месси, несмотря на то, что в 2017 году получил "Золотой мяч" а также был назван лучшим игроком по версиям УЕФА и ФИФА. Вместе с "Реалом" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Также португалец помог "королевскому клубу" завоевать кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стать победителем клубного чемпионата мира.

В топ-100 наибольшим количеством  игроков представлены Испания (17), Франция (12) и Бразилия (10). Среди чемпионатов на первой строчке располагается английская премьер-лига (33). Второе место по представительству занимает ла лига (29), тройку лучших замыкает сериа А (14).

Десятка лучших из топ-100 по версии Guardian выглядит следующим образом:

1 (2*). Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"),
2 (1). Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"),
3 (5). Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),
4 (13). Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"),
5 (33). Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),
6 (12). Лука Модрич (Хорватия, "Реал"),
7 (7). Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"),
8 (-). Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),
9 (21) Тони Кроос (Германия, "Реал"),
10 (35). Эден Азар (Бельгия, "Челси").

* - положение в рейтинге по итогам 2016 года

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kimi_

А почему Дзюбы нет в тройке?

19:05 22 декабря

oleg.bob

Чертовщина какая-то! Как же в 17-м году ставить Месси на 1-е место? За что?

18:49 22 декабря

Нефилим

Пора им двоим по мячу вручать каждый год, чтобы не было споров и интриг))

18:07 22 декабря

Бомбардир Нации

Я бы вот на месте этих двух футболеров договорился - А давай тупо на один сезон забьем, больше 10 мячей чур не забиваем, но я кроме чипсов буду рекламировать еще и орешки, а ты помимо шампуня, средство от облысения и посмотрим кого из нас опять выберут, лады? )))

17:47 22 декабря

баламошка

Так себе игрочишка.

17:04 22 декабря