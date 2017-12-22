Месси возглавил сотню лучших футболистов 2017 года по версии Guardian

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в списке ста лучших футболистов 2017 года по версии Guardian. Аргентинец обошел в этом споре португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду, который занял второе место.
Тройку лучших по итогам опроса, в котором участвовали 169 экспертов из 63 стран, замкнул бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.
Отметим, что Роналду расположился ниже Месси, несмотря на то, что в 2017 году получил "Золотой мяч" а также был назван лучшим игроком по версиям УЕФА и ФИФА. Вместе с "Реалом" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Также португалец помог "королевскому клубу" завоевать кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стать победителем клубного чемпионата мира.
В топ-100 наибольшим количеством игроков представлены Испания (17), Франция (12) и Бразилия (10). Среди чемпионатов на первой строчке располагается английская премьер-лига (33). Второе место по представительству занимает ла лига (29), тройку лучших замыкает сериа А (14).
Десятка лучших из топ-100 по версии Guardian выглядит следующим образом:
1 (2*). Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"),
2 (1). Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"),
3 (5). Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),
4 (13). Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"),
5 (33). Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),
6 (12). Лука Модрич (Хорватия, "Реал"),
7 (7). Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"),
8 (-). Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),
9 (21) Тони Кроос (Германия, "Реал"),
10 (35). Эден Азар (Бельгия, "Челси").
* - положение в рейтинге по итогам 2016 года
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Бавария
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Роберт Левандовски
- Кевин де Брейне
- Харри Кейн
- Кильян Мбаппе
Kimi_
А почему Дзюбы нет в тройке?
19:05 22 декабря
oleg.bob
Чертовщина какая-то! Как же в 17-м году ставить Месси на 1-е место? За что?
18:49 22 декабря
Нефилим
Пора им двоим по мячу вручать каждый год, чтобы не было споров и интриг))
18:07 22 декабря
Бомбардир Нации
Я бы вот на месте этих двух футболеров договорился - А давай тупо на один сезон забьем, больше 10 мячей чур не забиваем, но я кроме чипсов буду рекламировать еще и орешки, а ты помимо шампуня, средство от облысения и посмотрим кого из нас опять выберут, лады? )))
17:47 22 декабря
баламошка
Так себе игрочишка.
17:04 22 декабря