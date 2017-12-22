Месси возглавил сотню лучших футболистов 2017 года по версии Guardian

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в списке ста лучших футболистов 2017 года по версии Guardian. Аргентинец обошел в этом споре португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду, который занял второе место.

Тройку лучших по итогам опроса, в котором участвовали 169 экспертов из 63 стран, замкнул бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

Отметим, что Роналду расположился ниже Месси, несмотря на то, что в 2017 году получил "Золотой мяч" а также был назван лучшим игроком по версиям УЕФА и ФИФА. Вместе с "Реалом" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Также португалец помог "королевскому клубу" завоевать кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также стать победителем клубного чемпионата мира.

В топ-100 наибольшим количеством игроков представлены Испания (17), Франция (12) и Бразилия (10). Среди чемпионатов на первой строчке располагается английская премьер-лига (33). Второе место по представительству занимает ла лига (29), тройку лучших замыкает сериа А (14).

Десятка лучших из топ-100 по версии Guardian выглядит следующим образом:

1 (2*). Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"),

2 (1). Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"),

3 (5). Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),

4 (13). Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"),

5 (33). Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),

6 (12). Лука Модрич (Хорватия, "Реал"),

7 (7). Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"),

8 (-). Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),

9 (21) Тони Кроос (Германия, "Реал"),

10 (35). Эден Азар (Бельгия, "Челси").

* - положение в рейтинге по итогам 2016 года