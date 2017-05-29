Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем "Золотой бутсы". Этот приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Аргентинец в этом сезоне забил 37 голов в 34 матчах чемпионата Испании. На втором месте оказался форвард "Спортинга" Бас Дост, в активе которого 34 гола. На третьей строчке – Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской "Боруссии" (31).

Напомним, ранее 29-летний Месси получал эту награду в 2010, 2012 и 2013 годах. Столько же раз обладателем "Золотой бутсы" становился нападающий "Реала" Криштиану Роналду.