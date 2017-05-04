Месси отказался давать объяснения ФИФА по поводу своего поведения

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение пока не давать объяснений своего поведения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (1:0), сообщает Marca. Игрок считает, что сейчас не подходящее для этого время. Ранее появилась информация, что аргентинец отказался ехать в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе из-за семейных обстоятельств и должен дать объяснения по видеосвязи.
Напомним, Месси был дисквалифицирован на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча. Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены арбитру. В том случае, если форвард не сможет добиться апелляции, сборная Аргентины останется без своего лидера до конца отборочного цикла.
Messi refusing to shake the hand of the 3rd referee after the match against Chile. pic.twitter.com/1qSSbvacUg– MESSI HDR (@messihdr) 28 марта 2017 г.
Flamenco
Его дисквалификация Заказное! Кому то так надо
14:31