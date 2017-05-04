Месси отказался давать объяснения ФИФА по поводу своего поведения

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение пока не давать объяснений своего поведения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (1:0), сообщает Marca. Игрок считает, что сейчас не подходящее для этого время. Ранее появилась информация, что аргентинец отказался ехать в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе из-за семейных обстоятельств и должен дать объяснения по видеосвязи.

Напомним, Месси был дисквалифицирован на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча. Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены арбитру. В том случае, если форвард не сможет добиться апелляции, сборная Аргентины останется без своего лидера до конца отборочного цикла.