14:22 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Месси отказался давать объяснения ФИФА по поводу своего поведения

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси принял решение пока не давать объяснений своего поведения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили (1:0), сообщает Marca. Игрок считает, что сейчас не подходящее для этого время. Ранее появилась информация, что аргентинец отказался ехать в штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе из-за семейных обстоятельств и должен дать объяснения по видеосвязи.

Напомним, Месси был дисквалифицирован на четыре матча после того, как выругался в адрес бокового рефери матча. Сам аргентинец утверждает, что его слова не были обращены арбитру. В том случае, если форвард не сможет добиться апелляции, сборная Аргентины останется без своего лидера до конца отборочного цикла.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Его дисквалификация Заказное! Кому то так надо

14:31