Месси, Неймар и Мхитарян вошли в символическую сборную августа по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную августа в Европе, составленную на основании средних оценок за матчи. В нее вошли 4 представителя чемпионата Франции, по 2 игрока из чемпионатов, Испании, Германии и Италии, а также один футболист из чемпионата Англии.
Полностью символическая сборная августа выглядит следующим образом: Давид Андраде Николас ("Верона"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Марк Бартра ("Боруссия Д"), Мартин Мантовани ("Леганес"), Жорже ("Монако"), Малком ("Бордо"), Артуро Видаль ("Бавария"), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Неймар ("ПСЖ"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона").
Malcom was the only player to win 3 WhoScored MotM last month and makes our European team of the month for August pic.twitter.com/KCA39fWzEK– WhoScored.com (@WhoScored) 4 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Бордо
- Бавария
- Лионель Месси
- Верона
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Генрих Мхитарян
- Монако
- Дани Алвес
- Артуро Видаль
- Марк Бартра
- Леганес
- Пауло Дибала