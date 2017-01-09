Месси назвал лучшим игроком года Суареса

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, занявший второе место в опросе на лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА, в голосовании за эту награду поставил на первое место партнера по клубу Луиса Суареса. Второе место аргентинец отдал другому игроку каталонцев Неймару, а третье – капитану "Барселоны" Андресу Иньесте.

В голосовании на лучшего тренера Месси поставил на первое место своего наставника по клубу Луиса Энрике, на второе – Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити"), на третье – Диего Симеоне ("Атлетико").

Отметим, что наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса поставил на первое место в голосовании за лучшего игрока-2016 своего подопечного, на второе – Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), а на третье – Антуана Гризманна ("Атлетико"). Лучшим тренером года Бауса назвал Симеоне, второе место занял Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), а третье – Клаудио Раньери ("Лестер").

Напомним, что в итоге награду The Best получил нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а лучшим тренером был назван Раньери.