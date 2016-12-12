Месси и Гризманн - второй и третий в голосовании за "Золотой мяч"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял второе место в голосовании за обладателя "Золотого мяча"-2016. Он уступил только португальцу Криштиану Роналду из "Реала", для которого этот трофей стал четвертым. Месси по-прежнему занимает первое место по количеству завоеванных "Золотых мячей" - пять, включая победу в прошлом году.

В 2016 году Месси выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и дошел до финала Кубка Америки.

Третье место в голосовании занял форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн. С мадридцами он дошел до финала Лиги чемпионов, а с национальной командой - до финала Euro-2016, на котором стал лучшим бомбардиром с шестью голами и лучшим игроком.

Le podium du Ballon d'Or France Football 2016 :



Antoine Griezmann - 3e

Lionel Messi - 2e

Cristiano Ronaldo - 1er#ballondor pic.twitter.com/M2oMyiO5c4 – L'ÉQUIPE (@lequipe) 12 декабря 2016 г.

Также в голосовании хотя бы одно очко набрали Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Джейми Варди (Англия, "Лестер"), Пепе (Португалия, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг") Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"МЮ"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"МЮ"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал").