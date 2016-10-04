Мертесакер задумался о возвращении в Германию

Защитник "Арсенала" Пер Мертесакер может отказаться продлевать свой контракт с лондонским клубом. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2017 года. По словам игрока, зимой ему предстоит хорошо подумать о своей дальнейшей карьере.

- Быстрее восстановится от травмы - это то, о чем я мечтаю сейчас. Конечно, мне интересно, что будет после "Арсенала", - приводит Kicker слова Мертесакера. – Я не знаю, где могу быть полезным. Вернуться в Германию? Все возможно. Представляю, какие перспективы откроются там для меня и моей семьи. В январе я хорошо подумаю над этим вопросом.