Мертенс, Роналду и Месси - в нападении символической сборной Европы по версии CIES Football Observatory

Швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной аналитикой и статистикой, составила символическую сборную сезона в Европе. Команда, в которую вошли сразу четыре игрока "Баварии", была составлена на основании коэффициента производительности игроков.

Полностью сборная выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария") - Бруну Перес ("Рома"), Хави Мартинес ("Бавария"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Алекс Сандру ("Ювентус") - Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Тиагу Алькантара ("Бавария"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - Лионель Месси ("Барселона"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Криштиану Роналду ("Реал").