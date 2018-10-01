Мбаппе, сыновья Клюйверта и Веа - в числе кандидатов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало шорт-лист претендентов на получение премии Golden Boy – лучшему молодому игроку года в Европе. В число 40 претендентов вошел прошлогодний обладатель премии – нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе. Он может стать первым в истории двукратным победителем награды. Также на премию претендует его одноклубник Тимоти Веа, сын обладателя "Золотого мяча"-1995 и действующего президента Либерии Джорджа Веа. Кроме того, в число кандидатов попал сын другого звездного футболиста Патрика Клюйверта Джастин Клюйверт из "Ромы".

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом: Амаду Айдара ("Зальцбург"), Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Келвин Амьян, Ману Гарсия (оба – "Тулуза"), Уссем Ауар ("Лион"), Муса Барроу ("Аталанта"), Юстин Бейло ("Фейеноорд"), Йосип Брекало ("Вольфсбург"), Мусса Ваге ("Барселона"), Тимоти Веа, Мусса Диаби, Кильян Мбаппе (все – "ПСЖ"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Рицу Доан ("Гронинген"), Том Дэйвис ("Эвертон"), Жоау Фелиш, Жота (оба – "Бенфика"), Джоване Кабраль ("Спортинг"), Бубакар Камара ("Марсель"), Жюль Кейта ("Дижон"), Мойзе Кин ("Ювентус"), Джастин Клюйверт, Николо Дзаньоло (оба – "Рома"), Патрик Кутроне ("Милан"), Альбан Лафонт ("Фиорентина"), Дани Олмо ("Динамо" Загреб), Пьетро Пеллегри ("Монако"), Кристиан Пулишич, Ашраф Хакими (оба – "Боруссия" Д), Марсело Сараччи, Дайот Упамекано (оба – "Лейпциг"), Исмаила Сарр ("Ренн"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Эвандер ("Мидтьюлланн"), Эдер Милитан ("Порту"), Мусса Дженепо ("Стандард"), Одсон Эдуард ("Селтик"), Деян Йовелич ("Црвена Звезда").

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Первым ее обладателем стал Рафаэл ван дер Варт. Также награду получали такие футболисты, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба и другие.