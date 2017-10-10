Мбаппе - самый молодой претендент на "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ"​ Кильян Мбаппе вошел в число 30 номинантов на "Золотой мяч". Как сообщает Opta, француз стал самым молодым претендентом на звание лучшего игрока года. На данный момент Мбаппе 18 лет и 9 месяцев.

Отмечается, что дата вручения "Золотого мяча" остается неизвестной. В голосовании участвуют журналисты со всего мира.

Стали известны все претенденты на "Золотой мяч"