Майкл Брэдли: "Трамп? Я надеялся, что женоненавистник станет взвешенным человеком, но я был не прав"

Капитан сборной США Майкл Брэдли заявил, что расстроен действиями нового президента Дональда Трампа и отметил, что ждал изменений в его поведении после инаугурации. Футболист отметил, что новый глава государства не сможет выбрать правильный путь для развития страны.

– Во время интервью меня спросили, что я думаю о запрете Трампа на мусульман, – написал в своем Instagram Брэдли. – Я ответил, что понимаю необходимость в безопасности, но ценности и идеалы нашей страны не должны быть принесены в жертву. Думаю, я даже слишком мягко выразился. Когда Трамп был избран, я надеялся, что президентом он будет отличаться от того человека, которого я видел во время предвыборной кампании.

Я надеялся, что женоненавистник и самовлюбленный риторик станет скромным и взвешенным человеком, который сможет руководить нашей страной. Я был не прав. И мусульманский запрет является лишь примером того, как он не может выбрать правильный путь для нашей страны, чтобы помочь ей двигаться вперед.