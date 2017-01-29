Майкл Брэдли: "Трамп? Я надеялся, что женоненавистник станет взвешенным человеком, но я был не прав"

Капитан сборной США Майкл Брэдли заявил, что расстроен действиями нового президента Дональда Трампа и отметил, что ждал изменений в его поведении после инаугурации. Футболист отметил, что новый глава государства не сможет выбрать правильный путь для развития страны.
– Во время интервью меня спросили, что я думаю о запрете Трампа на мусульман, – написал в своем Instagram Брэдли. – Я ответил, что понимаю необходимость в безопасности, но ценности и идеалы нашей страны не должны быть принесены в жертву. Думаю, я даже слишком мягко выразился. Когда Трамп был избран, я надеялся, что президентом он будет отличаться от того человека, которого я видел во время предвыборной кампании.
Я надеялся, что женоненавистник и самовлюбленный риторик станет скромным и взвешенным человеком, который сможет руководить нашей страной. Я был не прав. И мусульманский запрет является лишь примером того, как он не может выбрать правильный путь для нашей страны, чтобы помочь ей двигаться вперед.
Алый Дракон
СЭ, вы начали кампанию против Трампа?... Второе никому не нужное мнение ПРОТИВ Трампа на страницах СПОРТИВНОЙ газеты. ...Ну, флаг вам в руки, и барабан на шею - далеко пойдете...
21:28 29 января
Borg-se
Причем здесь футбол?
20:44 29 января