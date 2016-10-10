Мауро Икарди: "Марадона? Мне нечего сказать о человеке, который ни для кого не является примером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди ответил на критику легенды мирового футбола Диего Марадоны. Форвард оказался в центре скандала с Макси Лопесом – футболисты были близкими друзьями, пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Отметим, что после этой ситуации Икарди перестал вызываться в аргентинскую сборную, и с тех пор Марадона регулярно и жестко высказывается в адрес игрока "Интера".

– Он был великолепным футболистом, но по вопросам, не касающимся футбола, я не должен ему отвечать, – цитирует Football Italia Икарди. – Думаю, что все его интервью на эту тему не имеют ничего общего с этой планетой. Это безвкусные слова, которые он неоднократно произносил. Мне нечего сказать о человеке, который ни для кого не является примером.

Диего Марадона: "Икарди? Я не говорю о предателях"