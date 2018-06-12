Матье намерен уйти из "Спортинга"

Защитник Жереми Матье может стать очередным игроком, который покинет лиссабонский "Спортинг" на правах свободного агента. По информации RR Sapo, 34-летний француз намерен расторгнуть контракт, который действует до 2020 года

Ранее клуб уже покинули Бас Дост, Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью, Желсон Мартинш, Руй Патрисиу и Даниэл Поденсе.

Напомним, игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

"Меня достали избалованные мальчишки". Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков //

Президент "Спортинга" готов уйти в отставку, если игроки, разорвавшие контракты, вернутся