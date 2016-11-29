23:41 29 ноября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Матчи "Ливерпуля" и "Халла" начались с минут молчания

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Матчи Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Лидсом", а также "Халлом" и "Ньюкаслом" начались с минуты молчания в память о жертвах трагедии крушения самолета "Шапекоэнсе". Сегодня в результате трагедии возле колумбийского города Медельин погибли 75 человек из 81, находившихся на борту. Среди выживших есть три футболиста команды - Алан Рушел, Элиу Нету и голкипер Жаксон. Последнему была ампутирована нога.

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