08:39 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Матчи 10-го тура чемпионата Мексики отменены из-за забастовки судей

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Федерация футбола Мексики отменила матчи очередного тура чемпионата страны. Как сообщает AFP, такое решение было принято из-за забастовки арбитров. Забастовка была организована профсоюзом судей, которые хотят получать больше защиты от нападок со стороны болельщиков и игроков. Судей возмутили слишком мягкие дисквалификации пары игроков, которые напали на одного из арбитров во время матча чемпионата Мексики.

В своем заявлении Федерация футбола Мексики отмечает, что матчи отмененного 10-го тура будут проведены в другие сроки, но они пока не уточняются.

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Материалы REN-TV

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