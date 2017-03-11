Матчи 10-го тура чемпионата Мексики отменены из-за забастовки судей

Федерация футбола Мексики отменила матчи очередного тура чемпионата страны. Как сообщает AFP, такое решение было принято из-за забастовки арбитров. Забастовка была организована профсоюзом судей, которые хотят получать больше защиты от нападок со стороны болельщиков и игроков. Судей возмутили слишком мягкие дисквалификации пары игроков, которые напали на одного из арбитров во время матча чемпионата Мексики.

В своем заявлении Федерация футбола Мексики отмечает, что матчи отмененного 10-го тура будут проведены в другие сроки, но они пока не уточняются.