Матч в Бразилии завершился досрочно из-за 9 удалений. Видео

Матч чемпионата штата Баия между командами "Витория" и "Баия" не был доигран, так как главный арбитр удалил 9 игроков. Когда гости сравняли счет (1:1), на поле возникла потасовка, после которой две красные карточки получили хозяева и четыре - гости (два игрока гостей были удалены со скамейке запасных).

Через несколько минут арбитр удалил еще по одному игроку из каждого состава, а за 13 минут до конца основного времени два футболиста "Витории" получили красные карточки, после чего арбитр был вынужден остановить матч, согласно регламенту ФИФА. Решение о результате встречи и санкциях будет принято позднее.