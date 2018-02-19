04:15 | Футбол — "Пас из-за границы"

Матч в Бразилии завершился досрочно из-за 9 удалений. Видео

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Матч чемпионата штата Баия между командами "Витория" и "Баия" не был доигран, так как главный арбитр удалил 9 игроков. Когда гости сравняли счет (1:1), на поле возникла потасовка, после которой две красные карточки получили хозяева и четыре - гости (два игрока гостей были удалены со скамейке запасных).

Через несколько минут арбитр удалил еще по одному игроку из каждого состава, а за 13 минут до конца основного времени два футболиста "Витории" получили красные карточки, после чего арбитр был вынужден остановить матч, согласно регламенту ФИФА. Решение о результате встречи и санкциях будет принято позднее.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

SS-1525-Sergey ---------- Может, ещё и побьют, если догонят, конечно.

10:19

Очень плохой мальчик

Вернблума там бы расстреляли прямо на поле.

10:19

SS-1525-Sergey

Горячие финские парни! Судью не побили зря!

05:15

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