Матч "Сидней" - "Ливерпуль" начался с минуты молчания

Товарищеский матч между "Сиднеем" и "Ливерпулем", который проходит в Австралии, начался с минуты молчания. Она была посвящена памяти погибших в результате теракта на стадионе в Манчестере. Организаторы товарищеской встречи после исполнения гимна "Ливерпуля" объявили минуту молчания. На табло Олимпийского стадиона Сиднея в это время загорелась надпись "Манчестер".

Ранее стало известно, что матч "Сидней" – "Ливерпуль", на котором собралось 80 тысяч зрителей, проходит при повышенных мерах безопасности.