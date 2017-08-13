14:38 | Футбол — "Пас из-за границы"

Матч Кубка Швейцарии завершился со счетом 21:0

3

"Ксамакс" установил рекорд Кубков Швейцарии, разгромив команду пятого дивизиона "Монфокон", сообщает Sport Bild. Двукратные чемпионы страны одержили победу со счетом 21:0.

Предыдущий рекорд был установлен 70 лет назад, когда "Гренхен" обыграл "Таван" - 18:0.

Отметим, что "Монфокон" заслужил право выступать в национальном кубке, получив по итогам сезона-2016/17 награду фэйр-плей от Швейцарской футбольной ассоциации.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

komarovand24

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

15:36

kolan

Это возродился тот самый Невшатель Ксамакс, которым владел наш чеченец, и который сняли из-за него с чемпионата ?:)

14:53

Bossonn

Теперь желающих получить приз фейр-плей будет поменьше)))

14:45