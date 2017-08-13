Матч Кубка Швейцарии завершился со счетом 21:0

"Ксамакс" установил рекорд Кубков Швейцарии, разгромив команду пятого дивизиона "Монфокон", сообщает Sport Bild. Двукратные чемпионы страны одержили победу со счетом 21:0.

Предыдущий рекорд был установлен 70 лет назад, когда "Гренхен" обыграл "Таван" - 18:0.

Отметим, что "Монфокон" заслужил право выступать в национальном кубке, получив по итогам сезона-2016/17 награду фэйр-плей от Швейцарской футбольной ассоциации.