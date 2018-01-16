Матч "Эшторил" - "Порту" прерван

Матч 18-го тура чемпионата Португалии "Эшторил" - "Порту" был прерван во время перерыва между таймами при счете 1:0. Как сообщает Sport TV, фанаты гостей были вынуждены выйти на газон стадиона из-за угрозы разрушения трибуны. На стене появилась большая трещина.

Por problemas na estrutura de uma bancada do estádio, os adeptos foram evacuados para o relvado, por indicação das forças de segurança. A 2ª parte ainda não começou.#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/nLfHQ729Fa – FC Porto (@FCPorto) 15 января 2018 г.