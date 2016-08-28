Матч "Црвены Звезды" был прерван из-за беспорядков и расистских выкриков в адрес Канга

Матч 7-го тура чемпионата Сербии между "Нови Пазаром" и "Црвеной Звездой" был прерван из-за поведения болельщиков хозяев. Во втором тайме нападающий столичной команды Предраг Сикимич, выступавший в России за "Амкар" и "Урал", влетел во вратаря "Нови Пазара" Младена Живковича и сломал ему нос и скулу. Голкипера прямо с поля увезли в ближайшую больницу.

После этого фанаты хозяев устроили беспорядки. Они стали бросать на поле посторонние предметы. По информации Reuters, болельщики также отметились расистскими выкриками в адрес экс-игрока "Ростова" Гелора Канга, который ранее заработал спорный пенальти в пользу красно-белых.

Как сообщает Blic, фанаты "Нови Пазара" и до этого провоцировали гостей, скандируя "Косово без Сербии". Малочисленные болельщики "Звезды" не смогли им помешать. Отмечается, что около 400 поклонников белградской команды и вовсе не сумели попасть на стадион.

В итоге арбитр принял решение увести команды с поля. Пауза растянулась на 20 минут. Тем не менее это не помешало подопечным Миодрага Божовича разгромить "Нови Пазар" – 4:1. "Црвена Звезда", за которую также выступают бывший защитник "Зенита" Александар Лукович и экс-игрок "Краснодара" и "Ростова" Душан Анджелкович, а также выступавший за "Мордовию" Митчелл Дональд, лидирует в чемпионате Сербии, до сих пор не потерпев ни одного поражения в нынешнем сезоне.