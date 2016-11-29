Мать вратаря "Шапекоэнсе" уверена, что ее сын жив

Мать вратаря "Шапекоэнсе" Данилу подтвердила информацию о том, что ее сын жив, сообщает ESPN. По ее словам, игрока просто перевели в более крупную больницу. При этом согласно официальному протоколу Данилу не числится среди выживших, а один из местных телеканалов сообщал, что игрок умер в больнице.

Напомним, игроки бразильского клуба попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, из 81 пассжира выжило шесть человек, среди них – три футболиста "Шапекоэнсе".

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом