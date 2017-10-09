Мать Рафаэля Маркеса купила дом у наркоторговца

Мать защитника сборной Мексики и "Атласа" Рафаэля Маркеса могла быть причастна к связям с наркокартелем, в сотрудничестве с которым подозревают самого футболиста. Как сообщает Reforma, СМИ обнаружили ряд сделок с недвижимостью с участием представителей наркокартеля и матери Маркеса Розы Алисии Альварес Пинонес. Она якобы еще десять лет назад купила большой земельный участок и дом у наркоторговца по кличке Дядя.

Напомним, что Маркес попал под санкции США за предполагаемые связи с наркокартелем, хотя сам отрицает эти обвинения и намерен отстаивать свое имя в суде.