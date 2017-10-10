Массимо Каррера: "Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что быть тренером сборной Италии​ крайне непросто. Также он не видит проблемы во втором месте в отборочном турнире чемпионата мира-2018, так как итальянцы играют в одной группе с испанцами.

- Главный тренер сборной Италии – расстрельная должность, - приводит "Матч ТВ" слова Карреры. - Быть главным тренером национальной сборной по футболу в нашей стране – это нечто! Мало, наверное, в мире еще наберется таких стран, где наставник национальной сборной находится под столь серьезным давлением прессы и болельщиков. Так что Вентуре не позавидуешь, тем более что в сборной Италии объективно происходит смена поколений. Да еще на этом фоне случаются травмы ключевых игроков. Плюс Италия попала в одну отборочную группу с Испанией, с которой шутки плохи. Второе место в группе – это не трагедия. И надо теперь полностью сосредоточиться на двух ноябрьских матчах. А сваливать все грехи на тренера несправедливо. Уверен, что игроки прекрасно понимают: отступать им некуда. Непопадание на чемпионат мира будет провалом для всех. Италия умеет собрать волю в кулак и дать результат в нужный момент, и я верю, что это произойдет и в предстоящем ноябре!