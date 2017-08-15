Массимо Бузакка: "С помощью VAR ФИФА борется не со спорными эпизодами, а с явными ошибками"

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка отметил, что системы видеопомощи арбитрам (VAR) продолжит развиваться. По его словам, ей необходимо время, чтобы стала по-настоящему хорошей.

Напомним, что в MLS, а также в чемпионатах Италии, Германии и Португалии до конца сезона будет функционировать система видеопомощи арбитрам. В июле эта система была также внедрена в Корее. Также VAR будет использоваться в чемпионатах Бельгии и Польши, однако только в некоторых играх. В Голландии система будет применяться в матчах Кубка страны.

– Наша цель состояла в том, чтобы убрать явные ошибки. И нам это удалось, – цитирует Бузакку официальный сайт ФИФА. – Примерно 70 матчей мы провели с использованием новой системы на трех турнирах, и результаты оказались очень хорошими. Судьи по-прежнему должны сами принимать решения. Споры и разные интерпретации эпизодов никуда не денутся, мы боремся не с ними, а с явными, бесспорными ошибками.

Конечно, нам еще есть, что улучшать, потому что нельзя добиться совершенства за несколько матчей. Поэтому мы продолжим работу, и появление системы VAR в клубных чемпионатах поможет нам собрать необходимую информацию, чтобы улучшить ее. Это очень важно для FIFA: чтобы эту технологию взяли на вооружение в различных чемпионатах, чтобы в ней было задействовано больше судей и чтобы постоянно шло ее дальнейшее тестирование. Как любой новинке VAR необходимо время, чтобы технология стала по-настоящему хорошей.