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Мартин Шкртел: "Не ожидал стать вторым игроком года в Словакии, думал таковым будет Мак"

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Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, ставший вторым в голосовании лучшего игрока Словакии в прошлом году, признался, что не ожидал занять 2-е место. По его мнению, таковым должен был стать полузащитник "Зенита" Роберт Мак, который в итоге замкнул тройку победителей.

- Не ожидал, что могу занять второе место, - цитирует Sportky Шкртела. - Думаю, что в 2016 году было много очень успешных парней. Я ожидал, что 2-е место займет Роберт Мак, потому что, конечно же, первый Хамшик. Мак провел отличный год в составе сборной и клубов. Для меня стало приятным сюрпризом 2-е место, поэтому я счастлив.

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Материалы REN-TV

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