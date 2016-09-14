Мартин Рейм возглавил сборную Эстонии

Новым главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Соглашение с ним рассчитано до конца отборочного турнира чемпионата мира-2018. 45-летний специалист на этом посту сменил Магнуса Перссона, с которым сегодня был расторгнут контракт. Ранее Рейм работал с молодежной сборной Эстонии и "Флорой". Отметим, что он также является рекордсменом сборной Эстонии по количеству проведенных матчей - с 1992 по 2009 год сыграл в 157 встречах, забив 14 голов.