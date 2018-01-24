Маррея арестовали за неуплату налогов

Нападающий "Брайтона" Гленн Маррей и его жена были арестованы в рамках расследования дела о налоговых махинациях, сообщает Mirror. Пара подозревается в сокрытии от налоговой 1,1 миллиона фунтов стерлингов. Во время обыска в квартире 34-летнего футболиста были конфискованы документы, компьютеры и два миллиона долларов. На данный момент подозреваемые выпущены из-под стражи, полиция продолжает расследование. Маррей является лучшим бомбардиром "Брайтона" в этом сезоне, англичанин принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах, на его счету семь забитых мячей.